Галерею Героев Советского Союза ремонтируют в Карелии

Изношенные элементы посвященного Героям Советского Союза мемориала демонтируют в Карелии. Также подрядчик снимает старую брусчатку около памятника славным уроженцам республики, сообщили в пресс-службе мэрии.

Галерею Героев намерены обновить в начале этой осени. Расположенный на пересечении улиц Антикайнена и Красной мемориал отремонтируют, облицуют гранитом, обустроят лестничные спуски, восстановят цветники, замостят тротуарной плиткой и брусчаткой дорожки.

Напомним, что в галерее увековечили имена 28 Героев Советского Союза. Объект открыли в 1977 году. Его авторы - архитектор Эрнст Воскресенский, скульптор Людвиг Давидян и художник Эдгар Григорян. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска