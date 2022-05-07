Схема движения транспорта серьезно изменится в центре Петрозаводска

Схема дорожного движения в центре Петрозаводска серьезно изменится из-за празднования Дня Победы. Об этом напоминает мэрия карельской столицы.

Так, 8 мая с 18.00 начнет действовать запрет остановки на улице Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на улице Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на Фаддеевской улице.

9 мая с 7.00 до 23.30 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улицы Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещен на улице Правды – между улицами Казарменской и Куйбышева, до набережной Гюллинга на улице Луначарского и частично до проспекта Карла Маркса, по улицам Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Титова). С 16.30, после завершения традиционной легкоатлетической эстафеты «День Победы», возобновится движение по улицам Энгельса, Заводская линия, Гоголя, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Мэрия просит горожан руководствоваться дорожными знаками и заранее планировать пути объезда. Фото: pixabay.com/pedrofigueras