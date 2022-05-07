07 мая 2022, 11:17
Общество

Благоустройство дворов началось в Петрозаводске

Подрядная организация приступила к работам на Кукковке

В Петрозаводске начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает мэрия города.

Первым двором, который стали благоустраивать в 2022 году, стал двор на улице Ровио, 26. Там поменяют асфальт, оборудуют освещение, установят скамейки и урны.

Всего в этом году будут отремонтированы 35 дворов на общую сумму почти 55 миллионов рублей.

Кроме того, идет подготовка к реализации проекта «Комфортная городская среда» на 2023 год. Специалисты мэрии проверяют поступившие заявки. Всего было подано более 200 комплектов документов. Победители будут определены до начала лета. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
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Кукковка
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