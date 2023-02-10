Схема движения транспорта на Голиковке изменится в понедельник

Схема движения транспорта 13 февраля, в понедельник, изменится на Голиковке. Реконструкцию объектов будет проводить АО «ПКС-Тепловые сети», сообщили в администрации Петрозаводска.

Проезд автомобилей закроют на участке Лососинской набережной от Стадионного моста до улицы Маршала Мерецкова.

На время работ двустороннее движение организуют на участке Лососинской набережной от улицы Калинина до Стадионного моста. Проезд к домам №№ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 будет доступен со стороны улицы Володарского. // фото: freepik.com