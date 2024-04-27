Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным городской администрации, с 1 мая площадь Кирова станет пешеходной зоной. Временные неудобства связаны с подготовкой к массовым мероприятиям и празднованию Дня Победы.

Автомобилистов карельской столицы просят быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото «Петрозаводск говорит»