27 апреля 2024, 16:47
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
Пешеходная зона будет организована на площади Кирова в карельской столице
В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
По данным городской администрации, с 1 мая площадь Кирова станет пешеходной зоной. Временные неудобства связаны с подготовкой к массовым мероприятиям и празднованию Дня Победы.
Автомобилистов карельской столицы просят быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото «Петрозаводск говорит»