Разрисованные остановки на улицах Петрозаводска отмывают к празднику

Остановки в Петрозаводске и другие общественные места отмывают от граффити. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, так город готовится к Дню Победы. В том числе перед главным праздником весны надо избавиться от «творчества» уличных художников и надписей в общественных местах.

- Очень хочется, чтобы авторы таких граффити направили свою энергию и творческий потенциал в более разумную деятельность,

- заявила глава администрации города.

Она предложила такой вариант: помочь мобильной бригаде. «Служба заказчика» поделится растворителем. // фото: freepik.com, видео: администрация Петрозаводска