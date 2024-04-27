Фундамент поликлиники на Кукковке в Петрозаводске уже залили

Рабочие закончили заливать фундамент поликлиники на Кукковке в Петрозаводске. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному, строительному и дорожному надзору Карелии.

Ведомство проверило ход работ и пришло к выводу, что существенных нарушений нет. Нулевой цикл практически завершен.

Напомним, филиал взрослой поликлиники № 4 на Кукковке строят на пересечении улиц Ровио и Генерала Фролова.

Согласно проекту, это будет 4-этажное здание с подвалом площадью около 10 тысяч квадратных метров.

В новом медучреждении будут отделения амбулаторно-поликлинического приема, лечебные, консультативно-диагностические и дневной стационар. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору