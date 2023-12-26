26 декабря 2023, 16:48
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
Изменения должны повысить безопасность водителей и пешеходов
Схема дорожного движения изменится в Петрозаводске с 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В частности, запретят стоянку и остановку в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне последней из них.
Также нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую. Нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов. // фото: «Петрозаводск говорит»