02 марта 2021, 17:45
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Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

С 9 и 22 марта на ряде улиц столицы Карелии вводят ограничения для транспорта

Автомобилистов карельской столицы предупредили о грядущем изменении схемы движения транспорта.

С 22 марта на участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы запретят остановку транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку инфраструктуры, сообщили в пресс-центре мэрии.

Кроме того, как мы сообщали ранее, с 9 марта изменится схема движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина.

Водителей просят быть внимательными. (фото orenburg.media)

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