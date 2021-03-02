02 марта 2021, 17:45
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
С 9 и 22 марта на ряде улиц столицы Карелии вводят ограничения для транспорта
Автомобилистов карельской столицы предупредили о грядущем изменении схемы движения транспорта.
С 22 марта на участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы запретят остановку транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку инфраструктуры, сообщили в пресс-центре мэрии.
Кроме того, как мы сообщали ранее, с 9 марта изменится схема движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина.
Водителей просят быть внимательными. (фото orenburg.media)