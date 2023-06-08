Шарапов из брокерской конторы оставил карельскую доярку без миллиона

Доярка из Олонецкого района лишилась более одного миллиона рублей после общения с мошенниками.

Реклама в сети обещала доход от вложений в различные ресурсы. Женщина зарегистрировалась на заманчивой площадке, оставила контактные данные. С ней связался менеджер брокерской конторки по фамилии Шарапов. Под его руководством женщина открывала счета в банках и пополняла. Женщина больше месяца думала, что выгодно инвестирует и зарабатывает на покупке золота и серебра.

Женщина вкладывала не только свои сбережения, но брала в долг, оформляла кредиты на себя и родных. В итоге она лишилась 1 миллиона 300 тысяч рублей. О своем взаимодействии с жуликами она рассказала полиции.

В МВД сообщили, что даже беглая проверка в интернете показала, что брокерская площадка не имеет ни регистрационного свидетельства, ни лицензии финансовых регуляторов, зарегистрирована в экзотической стране, контакты техподдержки не актуальны, а негативных отзывов предостаточно. В полиции возбудили уголовное дело.