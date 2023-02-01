Шандалович: «Это не последняя поездка в Луганск»
Председатель Законодательного Cобрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Законодательного Собрания Артемом Валюком и представителем «Молодой Гвардии», вице-спикером Молодежного парламента Карелии Дмитрием Егоровым побывал в Луганске. В частности, представители Карелии встретились с сотрудниками местного подразделения МЧС.
Передали от коллег из Управления МЧС по Карелии, спасателей из Петрозаводска и Сортавальского района, боевую одежду для пожарных, специальную обувь, пожарные рукава, ручные стволы и другое оборудование. Помощь станет большим подспорьем в работе, сказал начальник Луганского государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Александрович Воронин,
- сообщает Шандалович.
Кроме этого, парламентарии доставили большое количество лекарственных препаратов, расходных материалов, дезинфицирующих и перевязочных средств в одно из лечебных учреждений ЛНР.
Это помощь от неравнодушных жителей нашей республики и карельского отделения «Единой России», которая необходима для лечения бойцов,
- уточнил спикер Заксобрания.
Спикер карельского парламента также рассказал, что они привезли с собой большое количество классической литературы и детских изданий на русском языке, чтобы луганские школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать произведения на родном языке. Книги приобретены региональным отделение партии, на средства, поступившие в благотворительный фонд «Северный духовный путь», а также собраны в рамках партийной акции «Книги – Донбассу».
Уверен, это не последняя поездка в Луганскую Народную Республику,
- говорит Шандалович.
Он пообещал расширять контакты и продолжать оказывать помощь нашим друзьям из ЛНР и других новых регионов страны.