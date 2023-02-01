Бойцы из Карелии обустроили быт в зоне СВО

После создания регионального штаба Комитета семей воинов Отечества стало очевидно, что председатель новой структуры должен лично вникнуть в те вопросы, которые возникают на передовой. Пообщаться с ребятами напрямую. Благодаря фонду «Живой город» удалось организовать выезд в зону боевых действий. В первую очередь, целью этой поездки была встреча с карельскими мобилизованными на местах их дислокации. Об этом в интервью нашему порталу рассказала председатель карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко.



От Союза женщин России были собраны рождественские посылки, 5 января Алена отправилась в путь. Что особенно было приятно нашим военнослужащим – они привезла им видеообращения от родных. Ребята также смогли записать обратные «весточки», которые Алена отправила семьям. Возможность такого непосредственного контакта (учитывая, что на передовой связь ограничена), конечно, вызвала яркие эмоции.



Ребята большие молодцы. За эти несколько месяцев они смогли грамотно обустроить быт для себя: от столовой и уборной до моечной и крепких блиндажей. Бойцы из Карелии с руками и с головой! При встрече все улыбались. Никто не жаловался. Уныния или апатии не замечено!

Есть точечные моменты по вопросам обеспечения, которые будут возникать постоянно, и это неизбежно: все-таки ребята в зоне боевых действий, но в целом обстановка нормальная: что касается питания, одежды, быта, эти вопросы урегулированы.

Проблема с водой остается острой, но это, к сожалению, общая проблема всех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках. Решается только с помощью подвоза и обеззараживания тех источников, которые есть поблизости. В связи с регулярной сменой мест дислокаций приходится вновь и вновь с нуля создавать бытовые условия: строительные материалы – тоже постоянно возникающая потребность. Эти вопросы Комитет будет решать совместно с правительством Карелии и фондами.

Такие поездки будут организовываться еще, пообещала Алена Олихейко. Есть, например, дорогостоящая техника, которую лучше передавать из рук в руки. Есть посылки личного плана, которые часто важнее гуманитарного груза – они поддерживают боевой дух военнослужащих. И самое главное – непосредственное общение, доверительный контакт, получение обратной связи от семей.

// Фото: Алена Олихейко.