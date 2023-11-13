Сферум запускает Библиотеку практик с полезными идеями для уроков

В рамках Года педагога и наставника Сферум запускает бесплатную электронную «Библиотеку практик», которая поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов. На старте в библиотеке доступно более двадцати рекомендаций о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль Сферум в VK Мессенджере для решения образовательных задач.

Библиотека доступна учителям-предметникам, классным руководителям, педагогам дополнительного образования для проведения интерактивных квестов. Авторами практик выступили победители и участники олимпиады «Лица Сферума» – более двух десятков учителей из разных регионов страны.

В дальнейшем ресурс будет пополняться новыми идеями от педагогов со всей страны. Сервис приглашает педагогов присоединиться к наполнению библиотеки, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

«Команда Сферума вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в «Библиотеке практик» самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», - отметил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Напомним, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.

В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 Гб и проводить опросы.

//Фото: https://sferum.ru/