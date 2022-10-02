Сезонную вакцинацию обсудят на планерке в мэрии

На очередной планерке в мэрии в понедельник, 3 октября, обсудят сезонную вакцинацию. Об этом сообщили в городской администрации.

Доклад по этой теме представит главный внештатный эпидемиолог Минздрава РК, эпидемиолог городской поликлиники №4, доцент ПетрГУ Людмила Рубис.

Мероприятие, как всегда, начнется в 10:00 и продлится один час. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в группе мэрии ВКонтакте. // Фото: pixabay.com