02 октября 2022, 17:02
Сезонную вакцинацию обсудят на планерке в мэрии
Трансляцию совещания в администрации города можно будет смотреть 3 октября
На очередной планерке в мэрии в понедельник, 3 октября, обсудят сезонную вакцинацию. Об этом сообщили в городской администрации.
Доклад по этой теме представит главный внештатный эпидемиолог Минздрава РК, эпидемиолог городской поликлиники №4, доцент ПетрГУ Людмила Рубис.
Мероприятие, как всегда, начнется в 10:00 и продлится один час. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в группе мэрии ВКонтакте. // Фото: pixabay.com