Сейды Карелии хранят души саамов

Сейд, он же шаманский камень, а ныне артефакт ушедшей языческой культуры финно-угорских народов, представляет собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, пень, озеро, иное природное образование. Сейдами иногда также называют артефакты — сооружения из камней.

Культовое использование сейдов разнообразно и соответствует всему спектру потребностей языческих религий. Так, например, по одной из саамских легенд, рыбаки, уходя в море, оставляли часть своей души на берегу в каменном сейде, чтобы в случае их гибели её не сожрало некое чудовище.

Зафиксированы легенды, согласно которым в каменный сейд обращались люди. Порой каменным сейдам приносили жертвы. К некоторым сейдам можно было подходить лишь в определенное время, или нельзя было подходить близко, или нельзя было подходить женщинам. «Сейд» для саамов означает то же, что и «недоступный рай». (Видео)