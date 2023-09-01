Первоклассники с родителями прошли по центру Петрозаводска

1 сентября в Петрозаводске проходит шествие первоклассников и их родителей. Вместе с ними по центру города идут и второклассники.

Для безопасности движения парадной колонны перекрыто движение на Онежскую набережную от мэрии, проезд велосипедистов и скейтеров также запрещен.

Все родители, с кем мы общались - в отличном настроении, хотя некоторые признавались, что плохо спали от волнения. А вот дети с разными чувствами пошли в школу.

Дарина - первоклассница 55 школы категорически отказывается улыбаться для фотографии, и вообще, с радостью бы отказалась и от учебы, если бы могла.

Ее мама Инна рассказала, что готовились к началу новой жизни долго: покупали школьные принадлежности, заказывали форму, выбирали гольфики, бантики и прочую необходимую атрибутику.

Дороже всего стоит, конечно, одежда и обувь, рассказывают родители. Некоторые школы требуют несколько комплектов только спортивной формы.

Возможно, шествие первоклассников станет в Петрозаводске традицией. Во-первых, это красиво. Участники парада тоже очень довольны. По оценкам организаторов, школьный марш собрал около 10 тысяч человек.

На площади Кирова школьников ждет праздничная программа (0+): фокусники, мастер-классы, выставки, шерстяное шоу, также дети смогут раскрасить машины и автобус. // фото «Петрозаводск говорит»