16 апреля 2026, 06:30
Северный ветер и переменная облачность «заглянут» в Карелию 16 апреля
Воздух в четверг в Карелии прогреется до плюс 19 градусов
Сегодня, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +12...+14 °C. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии ожидается переменная облачность. Днём преимущественно без осадков. Ветер днём северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +11...+16 °C, местами по югу до +19 °C.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +14 °C.
В Кеми днём +15 °C.
В Кондопоге днём +14 °C.
В Медвежьегорске днём +13 °C.
В Олонце днём +18 °C.
В Пудоже днём +19 °C.
В Сегеже днём +14 °C.
В Сортавале днём +15 °C.
В Суоярви днём +15 °C.