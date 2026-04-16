Северный ветер и переменная облачность «заглянут» в Карелию 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +12...+14 °C. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность. Днём преимущественно без осадков. Ветер днём северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +11...+16 °C, местами по югу до +19 °C.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +14 °C.

В Кеми днём +15 °C.

В Кондопоге днём +14 °C.

В Медвежьегорске днём +13 °C.

В Олонце днём +18 °C.

В Пудоже днём +19 °C.

В Сегеже днём +14 °C.

В Сортавале днём +15 °C.

В Суоярви днём +15 °C.