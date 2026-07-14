Северный институт ВГУЮ приглашает абитуриентов

Подать документы будущие юристы могут онлайн

Северный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)" в г. Петрозаводске был основан в декабре 1999 года. ВГУЮ (РПА Минюста России) – один из признанных лидеров юридического образования России.

На сегодняшний день Северный институт активно развивает студенческое сообщество, помогает в организации и создании добровольных студенческих спортивных секций, кружков по интересам.

Студенты регулярно путешествуют по разным городам России в качестве участников конкурсов и фестивалей, посещают экскурсии, расширяя свой кругозор, ведут активную научную и внеучебную и студенческую жизнь, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в Северном институте.

В этом году студенты ВУЗа вошли в финал сразу двух престижных конкурсов России — «Я — первый в праве» и фестиваля социальной рекламы «Параллели», в рамках которых ребята проявили не только свои юридические знания, но и невероятные актерские, режиссерские таланты.

Северный институт — единственный вуз в Карелии, осуществляющий подготовку по программам высшего образования на базе специалитета (специальность «Правоохранительная деятельность», «Судебная прокурорская деятельность» с присвоением квалификации «юрист»). Также вуз успешно реализует образовательные программы высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация "бакалавр"), по программам среднего профессионального образования по специальностям «Право и организация социального обеспечения (квалификация "юрист")», «Правоохранительная деятельность» (квалификация "юрист"), «Право и судебное администрирование» (квалификация "специалист по судебному администрированию").

Образовательный процесс в филиале обеспечивают лучшие преподаватели и практические работники в области права Республики Карелия и других регионов России. Производственные практики студентов организуются в соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве с территориальными управлениями Минюста России, а также УФССП и УФСИН, Верховным судом РК и мировыми судьями РК. Базами практики также являются подразделения МВД, ФСБ, Следственного комитета РФ, Прокуратуры РК, юридические службы государственных и коммерческих организаций. Студенты старших курсов под руководством опытных преподавателей ведут прием граждан в юридической клинике, где им оказывается безвозмездная правовая помощь по различным отраслям гражданского права, что позволяет студентам нарабатывать навыки в решении конкретных правовых вопросов, в профессиональном общении с людьми, составлении процессуальных документов.

Приемная комиссия Северного института работает ежедневно с 09:00 до 18:00 (в субботу с 09:00 до 14:00). Телефон 8 (8142) 57-96-91, 89218007355.

На правах рекламы. ФГБО У "Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России)", ИНН 7719061340.