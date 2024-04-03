Северные олени этой весной не пришли в нацпарк «Паанаярви» из-за снега

Северные олени этой весной не пришли в национальный парк «Паанаярви», как они обычно делали это в предшествующие годы. Об этом сообщили сотрудники парка.

Олени обыкновенно приходят сюда, чтобы подкормиться. Но в этом году никаких следов пребывания грациозных животных не нашли.

- Глубина снега на горных участках достигает 130 сантиметров! В долине реки Оланга снега чуть меньше, но и здесь его около метра. В результате в марте олени не отмечались на востоке парка, куда они, как правило, приходили в предшествующие годы,

- написали в паблике «Паанаярви».

Даже лоси с их длинными ногами с трудом пробираются через такие толщи снега.

Там, где еще могут появиться олени, установили видеоловушки. Сотрудники нацпарка надеются, что еще смогут поделиться с любителями природы редкими кадрами. // фото: pixabay.com