24 октября 2022, 13:28
«Северные» машины скорой помощи закупили для Карелии
Новыми автомобилями повышенной проходимости оснастят районные больницы
Служба скорой помощи в Карелии получит 14 новых машин. Четыре из них уже пришли в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.
Автомобили купили на деньги из резервного фонда российского правительства. Это машины повышенной проходимости в так называемом «северном» исполнении. Они оснащены медицинским оборудованием.
Первые четыре автомобиля поступили в Петрозаводск, скоро приедут еще 10 машин. Транспорт передадут в центральные районные больницы и их подразделения. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте