24 октября 2022, 13:28
Общество

«Северные» машины скорой помощи закупили для Карелии

Новыми автомобилями повышенной проходимости оснастят районные больницы

Служба скорой помощи в Карелии получит 14 новых машин. Четыре из них уже пришли в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Автомобили купили на деньги из резервного фонда российского правительства. Это машины повышенной проходимости в так называемом «северном» исполнении. Они оснащены медицинским оборудованием.

Первые четыре автомобиля поступили в Петрозаводск, скоро приедут еще 10 машин. Транспорт передадут в центральные районные больницы и их подразделения. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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новости Карелии
Петрозаводск
Скорая помощь