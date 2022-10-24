«Северные» машины скорой помощи закупили для Карелии

Служба скорой помощи в Карелии получит 14 новых машин. Четыре из них уже пришли в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Автомобили купили на деньги из резервного фонда российского правительства. Это машины повышенной проходимости в так называемом «северном» исполнении. Они оснащены медицинским оборудованием.

Первые четыре автомобиля поступили в Петрозаводск, скоро приедут еще 10 машин. Транспорт передадут в центральные районные больницы и их подразделения. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте