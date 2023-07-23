Северные и центральные районы Карелии накроет сильный дождь

По сведениям гидрометеоцентра Карелии, завтра в республике будет облачная погода. Кратковременные дожди, ночью по северным и центральным районам местами сильные.

Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура ночью +9, +14°С, днем +15, +20°С.

В Петрозаводске облачно. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться.