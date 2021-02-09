Сети и розничный бизнес банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов

Банк «Открытие» объединил розничный блок и блок управления региональной сетью. Руководителем блока назначен член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

В новой должности Александр Пахомов будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы.

Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.

До прихода в банк «Открытие» Александр Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ: начав с позиции регионального управляющего, в 2012 году стал директором департамента проблемных активов ВТБ24, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе «Открытие» и отвечал за объединение банков «Открытие» и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка «Открытие».

Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка «Открытие», возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы «Открытие».