Сетевая компания работает над надежностью электроснабжения Соломенного

Мы писали о проблемах с электроснабжением в микрорайоне Соломенное. Сообщали также, что жители Соломенного обратились в связи с этим в прокуратуру. Электрические сети этого района до моста обслуживает АО «ОРЭС-Петрозаводск» - предприятие, которое эксплуатирует в Петрозаводске около 700 трансформаторных подстанций и более 1500 км кабельно-воздушных линий. Энергетики оперативно прокомментировали ситуацию.

Причины отключений

Основная проблема в этом году возникала на кабельно-воздушной линии фидера 8 ПС-51 (35кВ), при отключении которой без электроэнергии в основном оставались потребители с улиц Логмозерская и Борнаволокская, а также Логмозерская набережная и ряда прилегающих проулков и переулков. Остальная часть Соломенного, запитанная с подстанций по другим фидерам центра питания ПС-51, под отключения не попадала.

Крупное отключение произошло вечером 21 мая, когда вследствие неблагоприятных погодных условий была повреждена опора 6000В. В результате падения опоры произошло короткое замыкание, которое привело к перенапряжению по всему участку прилегающей сети (а это - увеличение напряжения до нескольких десятков тысяч вольт), приведшее к выходу из строя кабельных линий (основное и резервное питание), выходящих на данную опору. Запитать 9 трансформаторных подстанций, подключенных к данной воздушной ЛЭП 6кВ, без восстановления опоры и одного из кабелей не представлялось возможным.

Сразу же в ночь на субботу были организованы ремонтные бригады в составе 18 человек и 8 единиц техники для замены опоры и для нахождения повреждений на кабельных линиях и последующего их ремонта. Работа электротехнической лаборатории показала, что вызванное коротким замыканием перенапряжение привело к пробою изоляции кабеля в нескольких местах на каждой кабельной линии. Точное количество повреждений нужно было определять путем последовательного проведения земляных работ и разрезания кабеля в месте повреждения - для уточнения целостности изоляции кабеля на дальнейших участках, что потребовало бы гораздо большего времени.

Чтобы скорее восстановить электроснабжение, было принято решение по прокладке временной высоковольтной кабельной линии от находящейся на расстоянии 150 м опоры 6кВ другого фидера ПС-51, питающего подстанции потребителей, проживающих на улице Дачной, которые не попали под отключение. Нормативные сроки отсутствия электроснабжения более 24 часов для потребителей 3 категории надежности, к которой относится частный сектор микрорайона, были соблюдены. Информация от СМИ и в соцсетях о том, что потребители более суток находились без электроэнергии, не соответствует действительности.

В начале августа также происходили отключения на данной линии вследствие шквалистого ветра, когда в городе было повалено более 50 деревьев. Одним из участков, где ветки дерева нередко перекрывают в непогоду провода, находящиеся под напряжением 6000В, является место в районе дома № 2 по Логмозерской набережной, где сами же местные жители препятствовали формовке деревьев, не давая специалистам проводить работы, ссылаясь на то, что это их черемуха, и рубить дерево никому не позволяется. В результате они сами и еще не одна сотня соседей, сидели часами без света.

Работы в непогоду персоналу приходится выполнять с определённым риском, а при сильных порывах ветра производить работы на воздушных линиях и вовсе запрещено правилами эксплуатации автоподъемников. Энергетики отмечают, что в указанном микрорайоне за два года - 2020 и 2021 – время отключений за год не превышало 72-часовой порог. Прошедшей зимой этот фидер вообще ни разу не отключался. А все плановые, предполагаемые к выполнению в этом году масштабные работы, происходящие с вынужденным по технике безопасности отключением, происходят с согласованием Ростехнадзора.

Растущие нагрузки

Жизнь без электроэнергии сейчас просто невозможна, особенно в тех домах, где всё – от приготовления пищи, водопотребления, освещения, отопления до, извините, похода в туалет – работает от электричества. Энергетики фиксируют по своим линиям постоянный фактический рост нагрузок. Однако этот рост фиксируется по факту. К сожалению, не все потребители знают или хотят знать, что каждый дом имеет в соответствии с сетевыми документами определенную максимальную мощность потребления.

Ситуация порой выглядит таким образом, что дому отпущено, как правило, 15кВт мощности, а по факту в доме уже стоит электрокотел на 20кВт, и ещё много чего набирается «по мелочам». А бывают случаи, когда стоял старый дачный домик с отпущенной мощностью 5 кВт и лицевой счет был открыт очень давно на эту мощность, а сейчас на месте дачи – большой коттедж, да ещё и с электрокотлом, электросауной и подогреваемым бассейном. В этом случае потребитель, в соответствии с законодательством, должен обратиться в сетевую компанию за увеличением мощности. Но, к сожалению, об этом вспоминают не все.

По бумагам электросеть видит одну нагрузку, которую запросили потребители, а по факту происходит совершенно другое. Сети строятся с сечением проводов и соответствующей мощностью трансформаторов исходя из мощности, запрошенной потребителями. А когда по данным сетям начинают проходить сумасшедшие нагрузочные токи, на которые сети не были рассчитаны, только из-за того, что потребители в одностороннем порядке решили, что так можно, случаются, в том числе, аварийные ситуации, когда выгорают провода, начинают перегружаться и гореть трансформаторы, напряжение, особенно зимой, проседает до 160В.

Сетевая компания ни одному потребителю не отказывает в увеличении необходимой мощности. Но, по крайней мере, по факту получения данных запросов и выдачи соответствующих технических условий, предприятие планирует дальнейшую реконструкцию сетей, которые должны соответствовать реально запрошенным мощностям.

К сожалению, далеко не все потребители на это идут. Есть те, кто злоупотребляет своим правом потребления электрической мощности без приобретения её у сетевой организации. Поэтому сетевая компания, в соответствии с законодательством, усилит работы по установке на границах балансовой принадлежности (опорах) умных приборов учета и контроля электроэнергии и мощности в микрорайоне Соломенное. Данные приборы учитывают весь объем электроэнергии, поступивший в домохозяйство, и контролируют величину тока в соответствии с той мощностью, которая прописана в сетевых документах конкретного дома. Не должно быть так, чтобы у людей, которые потребляют то, что заявили, напряжение в доме было ниже из-за того, что сосед потребляет гораздо больше, чем у него прописано в документах. К тому же подобные мероприятия позволят выявить и пресечь воровство электроэнергии.

Повышение надежности электроснабжения

Сетевой организацией постоянно ведется мониторинг технологических отказов, возникающих в сетях города, на основании чего в соответствии с технической политикой предприятия разрабатываются мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения. При этом учитывается и рост нагрузок, и новое строительство, и категорийность потребителей.

В частности, в прошлом году в рамках реализации инвестиционной программы для разгрузки существующих сетей Соломенного в условиях заявленного увеличения потребления и обеспечения надежности электроснабжения потребителей была построена трансформаторная подстанция в районе улицы Новая с последующим перераспределением существующих нагрузок для улучшения качества электроснабжения. В районе проезда Энергетиков завершились работы по строительству новой линии и новой подстанции.

В 2020 году на текущий год были запланированы и утверждены минстроем Карелии масштабные мероприятия по реализации инвестиционной программы в Соломенном на сумму более 11 млн руб. Проектные работы и разрешения на проведение земляных работ были получены и согласованы предприятием со всеми заинтересованными организациями, в том числе и с Администрацией Петрозаводского городского округа. В августе уже начаты строительно-монтажные работы, которые включают в себя замену кабельной линии от центра питания района ПС-51 с увеличением сечения для повышения пропускной способности сетей при наблюдающемся росте нагрузок района. Высоковольтный кабель будет прокладываться в защитных трубах для исключения его возможного повреждения в будущем при проведении каких-либо земляных работ. С середины августа до сентября будут проводиться работы по замене воздушной линии 6000В с установкой бетонных опор и заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, что позволит избежать в будущем замыканий линии из-за ветра или растущих деревьев в том числе на Логмозерской набережной. Также будет произведена замена масляного выключателя 6кВ фидера 8 на ПС-51 на современный вакуумный. На улице Борнаволокская для перераспределения существующих нагрузок и подключения новых будет построена новая трансформаторная подстанция.

Работы на воздушной линии будут проходить в охранной зоне действующей линии 6000 Вольт, которую вынужденно придется ежедневно отключать на 6-7 часов в будние дни по технике безопасности. Сетевая организация приносит извинения жителям обозначенных улиц, но плановые работы в летний период более оправданы, чем аварийные отключения на неопределённый срок в зимний период.

Часть потребителей в соцсетях просят выполнять работы в ночное время, однако, учитывая тот факт, что линия проходит вдоль жилых домов по улице Логмозерской, жители которых вряд ли согласятся с этим, так как будут работать экскаваторы, краны и автоподъемники. К тому же, производство работ в ночное время – это совершение административного правонарушения, что отмечено в Законе Республики Карелия об административных правонарушениях. Также плановое отключение электроснабжения в ночное время приведет к отсутствию освещения на территории микрорайона и ухудшению безопасности дорожного движения. Кроме того, в некоторых местах работы затрудняют вынесенные далеко за реальные кадастровые границы участка заборы, где вокруг высоковольтной опоры разбиты грядки или цветники.

На будущие периоды сетевой компанией будет усилена работа по контролю существующих нагрузок, путем продолжения установки соответствующих измерительных комплексов, позволяющих стимулировать потребителей на «выход из тени» и, как следствие – последовательно осуществлять реконструкцию существующих сетей с увеличением проходной способности и строительством новых подстанций.

Работа энергетиков незаметна до тех пор, пока не происходит отключение света. Во всех сетевых организациях сейчас кипит работа по выполнению плановых ремонтов, чтобы предстоящий осенне-зимний период прохождения максимума нагрузок был встречен во всеоружии. АО «ОРЭС-Петрозаводск» ещё раз приносит жителям свои извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к вынужденным отключениям, которые происходят летом для выполнения плановых ремонтных работ.