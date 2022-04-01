Сервис для закупки импортозамещающих товаров создали в России

Бесплатный для заказчиков онлайн-сервис работает в России. Он помогает найти аналоги зарубежной продукции у российских поставщиков. В каталоге представлены больше 700 тысяч поставщиков и более 470 тысяч продуктов, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Процедура закупки в сервисе максимально простая. Заказчик направляет запрос на определенный товар, производители присылают свои цены. Покупатель выбирает поставщика и отправляет заказ, после чего заключается сделка.

Чтобы добавить свои товары в каталог, поставщику или производителю нужно зарегистрироваться в сервисе, загрузить прайс-лист и отправить заявку на добавление. Размещение первых 30 товаров является бесплатным. Для заказчиков сервис бесплатный полностью.

Сервис функционирует на базе Государственной информационной системы промышленности. // Фото: Evgeny/pixabay.com