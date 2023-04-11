Сергей Безруков привезет в Карелию «Маленького принца»

Большой детский фестиваль пройдет в Карелии. В одном из спектаклей будет задействован известный актер Сергей Безруков.

С 14 по республике представят 15 постановок. 14 мая в Музыкальном театре покажут сказку «Маленький принц» (6+) в постановке Безрукова.

15 мая спектакль «Маленький принц» с Григорием Фирсовым будет показан на сцене Дворца искусств в Кондопоге.

В рамках фестиваля на сцене Национального театра Карелии пройдут спектакли:

17 мая – «Каштанка» Севастопольского ТЮЗа

19 мая – «Тео – театральный капитан» Московского музыкального театра юного актера;

21 мая – «Карлсон» Московского губернского театра.

В Театре кукол Карелии покажут:

17 мая – «Полонез Огинского» Челябинского театра кукол;

20 мая – «Гадкий утёнок» Пензенского театра кукол.

В программу также вошли две постановки Театра кукол Карелии, ставшие лауреатами Большого детского фестиваля:

18 мая – «Kalevala.ruны»

21 мая – «О рыбаке и рыбке».