Сергей Безруков привезет в Карелию «Маленького принца»
Большой детский фестиваль пройдет в Карелии. В одном из спектаклей будет задействован известный актер Сергей Безруков.
С 14 по республике представят 15 постановок. 14 мая в Музыкальном театре покажут сказку «Маленький принц» (6+) в постановке Безрукова.
15 мая спектакль «Маленький принц» с Григорием Фирсовым будет показан на сцене Дворца искусств в Кондопоге.
В рамках фестиваля на сцене Национального театра Карелии пройдут спектакли:
17 мая – «Каштанка» Севастопольского ТЮЗа
19 мая – «Тео – театральный капитан» Московского музыкального театра юного актера;
21 мая – «Карлсон» Московского губернского театра.
В Театре кукол Карелии покажут:
17 мая – «Полонез Огинского» Челябинского театра кукол;
20 мая – «Гадкий утёнок» Пензенского театра кукол.
В программу также вошли две постановки Театра кукол Карелии, ставшие лауреатами Большого детского фестиваля:
18 мая – «Kalevala.ruны»
21 мая – «О рыбаке и рыбке».