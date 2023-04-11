Сегодня, 11 апреля, стартовала неделя карельского языка

В Этно-культурном центре поселка Пряжа собрались знатоки родного языка, чтобы приять участие в игре «Что? Где? Когда?» Любимая всеми игра оказалась тем интересна, что она проходила на карельском языке.

Команды игроков сражались в умении правильно переводить и писать слова по-карельски. Ведущая также приготовила много интересных вопросов о Пряжинском районе, его населенных пунктах, традициях карелов.

«Сегодня в этнокультурном центре было многолюдно, весело, азартно, интересно. Вопросы, ответы, комментарии к заданиям, обсуждения вариантов ответов, приветственные песни, шутки за чаем — и это все по-карельски! Собрались участники языковых клубов из Эссойлы, Ведлозера, Пряжи, Крошнозера, Святозера, они объединились в команды интеллектуалов по 4-5 человек. Разрыв в результатах — минимальный, а вот эмоции от такого позитивного общения на родном языке — максимальные»,— делятся итогами проведенного мероприятия организаторы.

С 13 по 19 апреля в Карелии пройдет Неделя вепсского языка. Она приурочена ко Дню карельской и вепсской письменности, который отмечается 20 апреля.//фото ЭКЦ, Татьяны Елисеевой, ДК Пряжа