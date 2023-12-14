Серьезный пожар вспыхнул ночью на Древлянке

Сегодня в 02:57 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Университетской.

В двухэтажном доме из газобетона горела кровля веранды, огонь был виден и внутри дома. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

К месту ЧП выехали дополнительные расчеты петрозаводского пожарного спасательного гарнизона. Общими усилиями в течение получаса профессионалам удалось остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

Огнем была повреждена кровля веранды по периметру дома на площади 200 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.

В ликвидации возгорания был задействован 21 спасатель и семь единиц пожарной и специальной техники. Причину возгорания устанавливают специалисты. // фото freepik.com/ Ilovehz