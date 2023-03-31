Серьезный пожар вспыхнул на юге Карелии, пожарные спасли жилой дом

Около 6 часов утра 30 марта на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в селе Нурмойла. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский. Всего работали восемь человек и две единицы техники. Выяснилось, что вспыхнула беседка, расположенная рядом с жилым домом. Пожарным удалось остановить распространение пламени и спасти дом. Сама беседка серьезно выгорела.

Причины происшествия и виновные устанавливаются. // Фото ОПС по Олонецкому району