31 марта 2023, 11:01
Происшествия

Серьезный пожар вспыхнул на юге Карелии, пожарные спасли жилой дом

Беседка загорелась ранним утром в селе Нурмойла

Около 6 часов утра 30 марта на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в селе Нурмойла. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский. Всего работали восемь человек и две единицы техники. Выяснилось, что вспыхнула беседка, расположенная рядом с жилым домом. Пожарным удалось остановить распространение пламени и спасти дом. Сама беседка серьезно выгорела.

Причины происшествия и виновные устанавливаются. // Фото ОПС по Олонецкому району

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Олонецкий район
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