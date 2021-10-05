Серьезный пожар в жилом доме произошел ночью в Карелии

Сегодня в 00:30 на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о том, что в поселке Паданы горит одноэтажный четырехквартирный деревянный жилой дом. Об этом сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но к этому моменту в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. По тревоге были подняты пожарные, свободные от несения боевого дежурства. Протянув для бесперебойной подачи воды две магистральные линии с озера Сегозеро, пятеро поселковых пожарных вступили в схватку с огнем.

Огнеборцам пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать стихию. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем.

По какой причине произошел этот ночной инцидент, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/Schäferle