Серьезные проблемы с водой возникли на севере Карелии

Проблемы с водопроводной водой возникли в Беломорске. Местные власти не уточняют, что конкретно произошло и сколько домов и социальных объектов попали в зону отключения.

«Запустили воду только на заводе в полночь, проблемы с запуском станции третьего подъема, работает электрик Водоканала», - сообщили в паблике местных властей.

В городе организовали подвоз воды, так сообщили в паблике Беломорского округа. Некоторые в комментариях возмутились поздним оповещением и тем, что многие работают до 17 часов, а воду привезут утром. Другие написали, что уже сходили за водой на реку.

Также в комментариях пишут, что по некоторым адресам вода уже есть. // фото freepik.com