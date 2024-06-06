Люди выпали из трамвая на ходу в российском городе

Десятки людей пострадали в результате ДТП в Кемерово утром 6 июня. На Логовом шоссе столкнулись два трамвая. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Предположительно, у одного из трамваем могла отказать тормозная система. Но точную причину устанавливают специалисты.

Телеграм-канал «112» опубликовал кадры с несущимся трамваем, на повороте двери оторвало, несколько человк выпали на проезжую часть.

После столкновения двух трамваем вагоны буквально сплющило, в окнах разбиты стекла, на металле вмятины. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк сообщил в телеграм-канале о 67 пострадавших.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение». // видео телеграм-канал 112/ фото unsplash.com/ io&tech