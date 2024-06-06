Понтон с людьми опрокинулся в парке Петербурга, один человек погиб

В Екатерининском парке Северной столицы произошло ЧП.

Понтон с мотором перевозил 16 человек и оборудование для подготовки частного мероприятия. По информации газеты «Известия», понтон был рассчитан на 12 человек. В какой-то момент он опрокинулся на Большом пруду.

Одну пострадавшую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось. Еще двух женщин госпитализировали с переохлаждением. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev