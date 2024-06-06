06 июня 2024, 07:58
Понтон с людьми опрокинулся в парке Петербурга, один человек погиб
В результате ЧП одна женщина скончалась, еще у двух переохлаждение
В Екатерининском парке Северной столицы произошло ЧП.
Понтон с мотором перевозил 16 человек и оборудование для подготовки частного мероприятия. По информации газеты «Известия», понтон был рассчитан на 12 человек. В какой-то момент он опрокинулся на Большом пруду.
Одну пострадавшую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось. Еще двух женщин госпитализировали с переохлаждением. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev