Серьезные изменения внесены в расписание автобусов из-за праздников

Из-за праздников серьезно меняется расписание автобусов с автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, 2-4 ноября в связи со смещением рабочих и выходных дней отменяется ряд рейсов, в частности, в Олонец, Сегежу, Кончезеро, Святозеро, Лососинное и т.д. В то же время ряд других автобусов вводится, например, в гарнизон Бесовец, Вилгу, Лехнаволок, Лучевое-2, Пиньгубу и т.д.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото: freepik.com / Wirestock