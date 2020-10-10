Серьезное ДТП произошло в Пряжинском районе Карелии

9 октября, на 390 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, информирует на своей странице в соцсети ОМВД России по Пряжинскому району.

По предварительной информации около 14:20 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103, совершил съезд в кювет. В результате происшествия, местный житель, управлявший машиной, с травмами госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла недалеко от п. Пряжа по направлению движения к п. Матросы.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и выбирать только безопасную скорость движения, которая позволит контролировать дорожную обстановку и предпринять необходимые меры в случае возникновения опасности.