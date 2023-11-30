Серебро и бронзу взяли карельские шахматисты в Петербурге

Спортсмены из Карелии завоевали медали на первенстве Северо-Запада по быстрым шахматам. Состязания прошли в Северной столице и стали отборочными на первенство России, сообщили в центре спортивной подготовки.

Среди юношей до 17 лет отличные результаты показали воспитанники спортивной школы № 2 Петрозаводска Александр Попков и Василий Кондратюк. Спортсмены набрали по 7 очков из 9 и заняли 2-е и 3-е места. Благодаря победе в Петербурге юноши обеспечили участие в первенстве страны в 2024 году.

Еще один шахматист из Карелии Демьян Фокин стал 7-м из 60 участников и также прошел отбор на первенство страны. // фото unsplash.com/ GR Stocks