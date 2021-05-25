Сербские мотоциклисты передадут икону Валааму

С 19 по 28 мая в России проходит исторический и паломнический мотопробег «Српски Ратник». В нем участвует сербские мотоциклисты.

С 24 мая пробег проходит по территории Карелии. Мероприятие посвящено земному подвигу отца Харитона, сербского монаха, который был убит в Косово в 1999 году. Его лишили жизни за отказ снять монашескую мантию и православный крест.

Мотоциклисты рассказывают о подвиге монаха. В Карелии сербских гостей встретили мотоциклисты регионального отделения мотоклуба «Ночные Волки». Они провели экскурсию по местам ратного подвига российского народа.

Завершающей встречей мероприятия станет передача Валаамскому монастырю иконы, привезенной из Сербии. (фото Татьяны Кузьминой)