Семья с годовалым ребенком погибла в лобовом ДТП

Днем 20 августа в Варненском районе Челябинской области произошла смертельная авария. Две легковушки превратились в груду металла, погибли трое, сообщили в ГИБДД региона.

Семья с годовалым ребенком ехала на Chevrolet Spark по трассе «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды». Шел дождь, на встречную полосу выехал 54-летний мужчина на Skoda Octavia.

Он на скорости врезался в другую легковушку, машину буквально разорвало. На месте ДТП погибли годовалый малыш и его 35-летние папа и мама, то есть все, кто были в Chevrolet.

Водитель Skoda выжил, но получил телесные повреждения, его госпитализировали. // Фото: ГИБДД по Челябинской области