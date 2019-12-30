Семья погорельцев в Пудожском районе переехала в новую квартиру

Глава республики рассказал на своей странице в соцсети о работе программу адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.

Минувшим летом у семьи Ножкиных из Пудожского района в деревне Куганаволок сгорел дом. Семья с двумя детьми временно разместилась в летнем домике на берегу озера, но жить в нем зимой нельзя. К решению проблемы подключились власти.

В рамках программы для семьи приобрели трехкомнатную благоустроенную квартиру в Пудоже. У детей появилось место для отдыха и игр. У родителей также небольшой приусадебный участок, где они планируют разбить огород.

«В этом году нам удалось поддержать 18 семей. В итоге 16 из них смогли решить вопрос с жильем, одна семья приобрела подъемник для ребенка-инвалида, еще одна – купила бытовую технику»,

- написал Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, в 2020 году финансирование программы адресной помощи увеличено с 20 до 70 миллионов рублей.