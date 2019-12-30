30 декабря 2019, 11:30
Соцсети

Полицейский Дед Мороз зарядил новогодним настроением водителей

Участникам дорожного движения в Приладожье раздали мандарины

В Лахденпохье сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с наступающим праздником.

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка дарили водителям различные мелочи с символикой ГИБДД – ароматизаторы, обложки для документов, накладки на ремни безопасности, раздавали всем пассажирам мандарины. Юные пассажиры получили световозвращающие брелоки, чтобы быть заметнее на дороге. 

Также карельским водителям раздали памятки по дорожной безопасности и напомнили об основных причинах аварий, призвав к строгому соблюдению ПДД, бдительности и осторожности.

Как сообщается в группе «Госавтоинспекция Лахденпохья», участники акции были приятно удивлены необычной встрече, улыбались, шутили, фотографировались, обещая в наступающем году быть дисциплинированными и внимательными на дороге.

Фото: vk.com

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Соцсеть
ГИБДД
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новый год
полицейский Дед Мороз
новости Карелии
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Лахденпохья