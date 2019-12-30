Полицейский Дед Мороз зарядил новогодним настроением водителей

В Лахденпохье сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с наступающим праздником.

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка дарили водителям различные мелочи с символикой ГИБДД – ароматизаторы, обложки для документов, накладки на ремни безопасности, раздавали всем пассажирам мандарины. Юные пассажиры получили световозвращающие брелоки, чтобы быть заметнее на дороге.

Также карельским водителям раздали памятки по дорожной безопасности и напомнили об основных причинах аварий, призвав к строгому соблюдению ПДД, бдительности и осторожности.

Как сообщается в группе «Госавтоинспекция Лахденпохья», участники акции были приятно удивлены необычной встрече, улыбались, шутили, фотографировались, обещая в наступающем году быть дисциплинированными и внимательными на дороге.

Фото: vk.com