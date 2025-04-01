Семья погибла на пожаре в российском регионе

В Нижегородской области на пожаре в жилом доме погибла целая семья. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, трагедия произошла минувшей ночью в Ковернинском округе. Загорелся частный дом. В одной из комнат спали пожилая женщина и двое ее сыновей - 57-летний и 50-летний мужчины. Никому из них спастись не удалось.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с бытовой техникой.