Семейная ссора закончилась убийством

В Кондопожском районе обвинили юношу, который напился и убил отчима. Последний скончался, а преступника привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба следственного комитета Карелии.

18-летний житель села Янишполе ночью напился и поссорился с 37-летним отчимом. Молодой человек ударил его ножом несколько раз в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, но там он и умер.

Юношу быстро нашли и привлекли к ответственности, свою вину он признал. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Расследование уголовного дела продолжается, пока что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.