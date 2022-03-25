Семье Боднарчука отказали в исках к Парфенчикову

Рассмотрение исков Геннадия Боднарчука и его гражданской жены Светланы Михайловой к главе региона Артуру Парфенчикову завершилось в Петрозаводском городском суде. В их удовлетворении экс-спикеру горсовета отказали.

Такое решение вынесла 25 марта судья Наталья Тарабрина. Напомним, иски Боднарчук с женой подали к Парфенчикову, правительству республики и Петрозаводскому городскому совету.

Они требовали, чтобы признали незаконными действия властей в ходе проверок информации об имуществе и доходах гражданской супруги бывшего спикера.

Чиновники нашли несоответствия, из-за этого председатель городского совета лишился поста. Таким образом, Боднарчук хотел, чтобы его отстранение в июне прошлого года признали незаконным. // Фото: petrosovet.info