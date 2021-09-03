Семь тысяч сеянцев высадят в Пряжинском районе

Маленький лес появится на территории Соддерского участкового лесничества Пряжинского района. 7 сентября здесь высадят 7000 сеянцев сосны, сообщили в региональном Минприроды.

Старт акции в 11:00. Поучаствовать в посадке деревьев могут все желающие. Но для этого потребуется до 6 сентября направить заявку в министерство на почту les-rk@bk.ru, указав номер телефона для связи.

Дополнительные мероприятия по лесовосстановлению проходят в рамкахакции «Сохраним лес» в трех районах, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Ранее акция прошла в Суоярвском районе. (фото pikabu.ru)