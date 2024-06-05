Семь тысяч карельских девятиклассников сдадут экзамен по математике

В четверг, 6 июня, семь тысяч карельских девятиклассников будут сдавать экзамен по математике. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.

Это второй обязательный экзамен для выпускников девятых классов. По республике будут открыты 93 пункта сдачи.

Продолжительность ОГЭ по математике составляет 3 часа 55 минут. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 19 июня.

Далее школьники будут сдавать информатику, географию и обществознание. Эти экзамены пройдут 10 июня. // Фото: freepik.com / Yanalya