13 января 2022, 13:43
Общество

Семь пациентов доставлены в Петрозаводск вертолетом санавиации

Экстренная медицинская эвакуация потребовалась жителям Пудожского района и Костомукши

С начала 2022 года вертолет санавиации четыре раза вылетал в районы Карелии. В Петрозаводск из Пудожского района и Костомукши транспортированы семеро пациентов. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

В региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. Баранова доставлены трое пациентов с инфарктами миокарда, в травматологическое отделение РБ госпитализирован один человек, еще один пациент - в хирургическое отделение на улице Луначарского, женщина с ребенком - в инфекционный стационар.

В 2021 году помощь санавиации получили более 260 пациентов в нашей республике. Фото источника

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Петрозаводск
пудожский район
Костомукша
санавиация
вертолет
новости Карелии