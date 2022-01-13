13 января 2022, 13:43
Семь пациентов доставлены в Петрозаводск вертолетом санавиации
Экстренная медицинская эвакуация потребовалась жителям Пудожского района и Костомукши
С начала 2022 года вертолет санавиации четыре раза вылетал в районы Карелии. В Петрозаводск из Пудожского района и Костомукши транспортированы семеро пациентов. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.
В региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. Баранова доставлены трое пациентов с инфарктами миокарда, в травматологическое отделение РБ госпитализирован один человек, еще один пациент - в хирургическое отделение на улице Луначарского, женщина с ребенком - в инфекционный стационар.
В 2021 году помощь санавиации получили более 260 пациентов в нашей республике. Фото источника