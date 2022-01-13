Напротив «Ленты» в Петрозаводске запретят остановку транспорта

На участке Комсомольского проспекта напротив гипермаркета «Лента» в Петрозаводске запретят остановку транспорта. Изменения вступят в силу с 4 февраля, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Изменения схемы движения направлены на повышение пропускной способности магистрали. Большегрузы, которые водители часто оставляют на этом участке дороги, затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки.

Мэрия просит водителей руководствоваться правилами дорожного движения и установленными знаками. Фото oblgazeta.ru