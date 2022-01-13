В Петрозаводске количество разводов равно количеству браков

В чем, вообще, смысл создания семьи? Ведь многие просто сожительствуют, «сопартнерствуют».

Все ли могут позволить себе создание семьи?

Мы говорим, что семья это ответственность, но ведь это еще и дорого, не правда ли?

Как создание семьи коррелирует с классами нашего общества?

А может, брак сегодня – это привилегия? Роскошь? А может, все просто, и смысл семьи – в детях. Для образования счастливой семьи, для того чтобы эта семья облегчала жизнь, а не забирала силы, нужно, как это ни печально, сначала решить все материальные проблемы, не правда ли? (Видео)