13 января 2022, 11:57
В Петрозаводске количество разводов равно количеству браков
В студии ТК «Ника плюс» Лариса Бойченко, Уполномоченный по правам человека в РК
В чем, вообще, смысл создания семьи? Ведь многие просто сожительствуют, «сопартнерствуют».
Все ли могут позволить себе создание семьи?
Мы говорим, что семья это ответственность, но ведь это еще и дорого, не правда ли?
Как создание семьи коррелирует с классами нашего общества?
А может, брак сегодня – это привилегия? Роскошь? А может, все просто, и смысл семьи – в детях. Для образования счастливой семьи, для того чтобы эта семья облегчала жизнь, а не забирала силы, нужно, как это ни печально, сначала решить все материальные проблемы, не правда ли? (Видео)