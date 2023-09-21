Семь человек погибли в результате трагедии в Балашихе

В Балашихе завершен разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

Чиновник рассказал о том, что жертвами трагедии стали семь человек. Пострадали 27 человек. Правительство Московской области и администрация Балашихи окажут помощь пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, взрыв газа произошел в многоэтажке в 8:20 утра в среду, 20 сентября. Оказались повреждены десять квартир. При разборе завалов произошло повторное обрушение конструкций. Погибли двое спасателей. // Фото: unsplash.com / Parth Natani