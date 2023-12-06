Секрет сохранения энергии знает пенсионерка из карельского села

Текст: Алина Гапеева

«Старость меня дома не застанет», — так говорит о себе эссойльчанка Надежда Васильева. Действительно, семидесятитрехлетнюю пенсионерку дома не застанешь: то у нее репетиция, то концерт, то общественная работа. Недавно Надежда Кимовна вернулась из Муезерского района, где выступала с песнями в составе концертной агитбригады «За мирное небо». Вместе с самодеятельными артистами она несколько раз выступила в Донецкой и Луганской республиках.

«Я в дороге, я в пути»

Проехать три тысячи километров без сна и отдыха – на такое не каждый согласится. Надежда Кимовна согласилась сразу, как только ей предложили стать участником поездки в Луганскую и Донецкую народные республики. Не остановило женщину и то обстоятельство, что отправиться в дальнюю дорогу пришлось за свои деньги. Их она сэкономила с небольшой пенсии.

Команда добровольцев-артистов из одиннадцати человек под руководством Александра Пшенникова первый раз отправилась в зону СВО на Рождество этого года. Надежда Васильева оказалась самой старшей в составе творческой группы.

Артисты планировали посетить госпитали для военнослужащих и пункты временного размещения беженцев. Для них они подготовили концертную программу и посылки с гуманитарной помощью.

«Двое суток ехали. До места добрались только в восемь вечера. Сразу же надели концертные костюмы и пошли выступать – даже отдыхать не стали. Ребята встретили нас очень радушно. Подпевали нам, кто-то отправился в пляс, а потом земляки много расспрашивали о родной Карелии, о знакомых и родителях. Как оказалось, такая капелька радости очень необходима людям, которые находятся в непростых условиях», — рассказывает Надежда Кимовна.

Чуть позже состоялась еще одна творческая поездка добровольцев из Карелии. Потом еще одна. И еще… Сейчас за плечами агитбригады насчитывается пять поездок. Каждый раз в составе команды едет неравнодушная пенсионерка из Эссойлы.

Человек неуемной энергии

С самого утра Надежда Васильевна отправляется в местный Дом культуры. Там вместе с другими женщинами она вяжет маскировочные сети, собирает продукты, шьет сумки для мобилизованных... Совсем немного времени остается на домашние дела и огород. Дети, кажется, уже привыкли, что их «большую маму» дома не застать. Каждому из них она отдала свою долю огромной материнской любви. Надежда Васильева скромно умалчивает о медалях Материнства, которые хранится у нее в шкафу. Что говорить, для взрослых детей, одиннадцати внуков и пяти правнуков она большая вселенная.

— Этим летом мы отдыхали с внучкой в Абхазии. Финансовую сторону вопроса полностью взяла на себя Диана. В свое время по сложившимся семейным обстоятельствам мне пришлось взять девочку на воспитание к себе. Вместе мы прожили семь лет. Сейчас она совсем взрослая и самостоятельная.

«Душа поет, а сердце плачет»

Непростая судьба выпала на долю Надежды Кимовны. Ей еще в детстве цыганка нагадала, что счастье Надя пропоет... Талантливая Наденька пела, считай, с самого рождения. Сначала на утренниках в детском саду, потом в школе. Выросла – вышла на сцену сельского Дома культуры. В молодости у нее была хорошая возможность проявить свой талант в хоре имени Пятницкого, куда ее приглашали, да не получилось – замуж выскочила... Думала, любовь навсегда.

«Первый муж красивым был. Загулял, а я простить не смогла – взяла троих детей и ушла. Вышла замуж за другого. Родила ему еще троих ребятишек, но семейная жизнь тоже не принесла счастья,

— признается Надежда Кимовна.

Казалось, что беды по пятам ходили за женщиной. Семнадцать лет назад в ее жизни случилась большая трагедия – в автокатастрофе погибла двадцатилетняя дочь. Мир для матери рухнул. Боль утраты ей помогли перенести все те же песни.

За свою нелегкую судьбу здоровье женщины заметно пошатнулась, но характер закалился. Надежда никогда не жалуется. На ее лице всегда приветливая улыбка.

«Она удивительный человек. Всегда приветлива и улыбчива. Мимо нее невозможно так просто пройти. С Надеждой Кимовной всегда приятно поговорить. В ней столько позитива и энергии!»

— говорит односельчанка Светлана Всеволодова.

Вот уже пятьдесят лет исполнится, как певунья участвует в самодеятельности местного ДК. Надежда Кимовна выступает на различных конкурсах и концертах. Она не раз становилась победительницей региональных и всероссийских конкурсов. Но звездная болезнь простую карельскую женщину из Эссойлы обошла стороной.

Пенсионерка уже не представляет себя без творчества и желания быть полезной людям. Впереди ей предстоит перенести операцию на суставах. Помешает ли это ее общественной деятельности? Пожалуй, нет.

«Даже на костылях я все равно поеду петь для наших ребят»,

— говорит она.

Зная ее характер, многие говорят, что она пешком готова отправиться туда, где ее песни могут принести радость.

— А не страшно ехать далеко?

— Нет! С моими болячками можно в любом месте умереть. На сердце трубочка вставлена, половины легкого нет... Если все время думать о болячках, то болеть и будет, — с долей шутки ответила женщина.

Надежда Васильева большой жизнелюб, она не мечтает о сне и отдыхе, а стремится, насколько позволяет ее здоровье, помочь тем, кто в ее помощи нуждается, ведь любить — значит отдавать... // Фото: Алина Гапеева, Надежда Васильева