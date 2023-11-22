Секция самбо появилась в одной из школ Петрозаводска

Секцию самбо открыли в школе № 55 в Петрозаводске. Об этом сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Занятия ведет тренер-преподаватель спортшколы Олимпийского резерва № 5 Рудольф Горячих. Он мастер спорта, воспитанник заслуженного тренера России Ильи Шегельмана.

Заниматься в секции могут школьники микрорайона «Скандинавия». Работа секции стала возможна благодаря сотрудничеству спортивных школ с общеобразовательными организациями. // фото: freepik.com